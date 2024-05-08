​Хуммельс: «Можем победить и в финале»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Единственный гол в матче забил опытнейший ветеран немецкого клуба Матс Хуммельс, это случилось в начале второго тайма. После игры он прокомментировал свой успех:

- Я мало забивал в Лиге чемпионов, где-то пять голов за карьеру, и сейчас прекрасный момент пополнить счёт. Ещё с группового раунда у нас была уверенность в том, что мы можем пройти далеко в турнире, и я не вижу причин, почему мы не сможем победить и в финале, - цитирует слова Хуммельса BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».