​«ПСЖ» установил рекорд по попаданиям в каркас ворот за сезон Лиги чемпионов

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Парижанам сильно не везло - в прошедшем матче они четырежды попали в каркас ворот соперника, но так и не забили.

Ещё два попадания в штанги было в первом матче, а всего за всю кампанию в самом престижном клубном турнире футбольной Европы у них такое случалось не менее четырнадцати раз! И это стало новым рекордом турнира за всё время сбора подробных статистических данных, то есть за последние двадцать лет.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».