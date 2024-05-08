​Луис Энрике: «Футбол так несправедлив...»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии» и наставник французского клуба считает сей результат несправедливым. По его мнению, «Боруссия» не заслуживала победу - она должна была достаться его клубу:

- Плотный матч, но я считаю, что мы должны были выиграть его. У нас был 31 удар по воротам, четыре попадания в каркас. Футбол так несправедлив... Соперника поздравляю и даже желаю ему победы в финале, - цитирует слова наставника «ПСЖ» BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».