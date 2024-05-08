​Маккойст: «Боруссия» - это команда, в которой каждый играет за товарища»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, в первом из них дортмундская «Боруссия» достаточно неожиданно подтвердила своё преимущество над «ПСЖ», добытое ещё в первом матче. Немцы снова добыли победу, восхитив Алли Маккойста - бывшего шотландского футболиста, забивавшего в ворота сборной СНГ на Евро-1992.

- Я восхищаюсь этой командой, в ней каждый играет за товарища. Они не предоставили пространства и шансов «ПСЖ». Также мне нравятся их взаимоотношения с фанатами, то, как они вместе праздновали победу. Это правильно, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории, после 1997 и 2013 года.