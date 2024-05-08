​Терзич: «Горжусь, если это подходящее слово»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, в первом из них дортмундская «Боруссия» достаточно неожиданно подтвердила своё преимущество над «ПСЖ», добытое ещё в первом матче. В Париже немцы также выиграли с минимальным счётом, добыв путёвку в финал самого престижного футбольного европейского клубного турнира.

- Я горжусь, если это подходящее слово. Но мечта ещё не исполнена. Нам пришлось позакрываться, но мы показали очень хорошую игру в гостях против быстрой, мощной и мобильной команды. Мы выиграли оба матча, и это невероятно. Безупречное выступление, - цитирует слова Терзича BBC Sport.

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории, после 1997 и 2013 года.