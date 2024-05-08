«ПСЖ» установил антирекорды Лиги чемпионов

«ПСЖ» грезит о победе в Лиге чемпионов. В этом сезоне выиграть главный клубный турнир континента парижане снова не смогут – в полуфинале они проиграли дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).

Как сообщают гуру статистики из Opta, «ПСЖ» удалось установить несколько антирекордов по попаданиям в каркас ворот, то есть в штанги и перекладины:

- антирекорд сезона (14 попаданий в каркас);

- антирекорд матча плей-офф Лиги чемпионов (4);

- антирекорд двухматчевого противостояния Лиги чемпионов (6).

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем в паре «Реал» - «Бавария».