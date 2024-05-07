«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за 11 лет

«Боруссия» в полуфинале Лиги чемпионов дважды обыграла «ПСЖ» с одинаковым счётом 1:0. Таким образом, дортмундцы пробились в финальный поединок главного клубного турнира Европы впервые за 11 лет.

В 2013 году «Боруссия» в финале Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счётом 1:2. Любопытно, что тот матч проходил на «Уэмбли». Именно на этом стадионе пройдёт финальный матч текущего сезона.

В финале Лиги чемпионов сезона 2023/2024 «Боруссия» сыграет с победителем матча «Реал» - «Бавария» (первая игра – 2:2).

Лучшим результатом «Боруссии» в Лиге чемпионов является победа в финале 1997 года.