Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал

Первый финалист Лиги чемпионов определялся в ответном матче между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже. Первую встречу, состоявшуюся шесть дней назад, немецкая команда выиграла у себя дома со счётом 1:0.

Отчётный матч, возможно, был последним в Лиге чемпионов на «Парк де Пренс» для Килиана Мбаппе. Не исключено, что вообще, а не только в футболке «ПСЖ». Никто же не даст гарантию, что мадридскому «Реалу» в ближайшие несколько лет доведётся поиграть на этом стадионе.

Задача «ПСЖ» была понятна: выиграть с разницей в два мяча либо в серии пенальти после победы в основное и дополнительное время с разницей в один мяч. Фаворитом считался «Пари Сен-Жермен», но решалось же всё непосредственно на футбольном поле.

В минувшие выходные команда Луиса Энрике не играла в чемпионате Франции – матч «ПСЖ» был перенесён вперёд. Чтоб отдохнули звёздные футболисты. У дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге ничего не переносилось – «шмели» разгромили «Аугсбург» 5:1. И что лучше?

С маринованием Мбаппе на лавке Луис Энрике в Лиге чемпионов не играется. Слишком высоки здесь ставки. Вместе с Килианом и Дембеле в атаку с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, не игравший в Дортмунде. На лавке остался Баркола.

Другая перестановка у «ПСЖ» была вынужденной. Люка Эрнандес выбыл надолго из-за разрыва крестообразной связки – его место в обороне занял молодой Лукас Бералдо. В старте «Боруссии» изменений по сравнению с первым матчем было ровно ноль.

Весьма спокойно началась игра. Академично. С «Боруссией» в этом плане понятно, она приехала не обязательно за победой. «ПСЖ» выигрыш был куда нужнее. Хакими прострелил с правого фланга, Рамуш подставил ногу, но опасный удар у него не получился, и мяч спокойно забрал Кобель.

В целом вяло смотрелась команда Луиса Энрике, которая была не прочь поиграть с огнём сзади. Хозяева подсунули мяч Доннарумме, а тот не дрогнул под прессингом и вынес сферу в аут. Впереди у «ПСЖ» кое-что всё же было. Рамуш с линии штрафной площади не попал в левый угол.

Фюллькруг в атаке гостей на правом фланге после вброса аута прокинул мяч Рюэрсону, пробившему в сетку с внешней стороны. Через какое-то время Витинья с подступов к штрафной площади блекло ковырнул круглого выше створа.

Первую серьёзную комбинацию парижане разыграли на 31-й минуте. Мяч был доведен на правый полуфланг до Дембеле, пальнувшего вне створа. Спустя четыре минуты Хуммельс в подкате чётко не дал пробить Мбаппе, а острую попытку Адейеми в контратаке отразил Доннарумма.

К перерыву команды приплыли в спокойном русле, а на старте второго тайма была развилка: кто забьёт, а кто – нет. Мбаппе слева отправил мяч к воротам, Забитцер невнятно сыграл головой, Рамуш скинул правей на Заира-Эмери, и тот угодил в ближнюю штангу.

Дортмундцы обошлись со своим шансом куда расчётливее. Брандт подал угловой слева, а Хуммельс головой легко поразил дальний угол, Бералдо не смог помешать ему (0:1, по сумме двух матчей 0:2). При этом перестроиться на весёлую атаку парижанам было очень трудно.

Тем не менее моменты у хозяев рождались. Но реализация снова повернулась к «ПСЖ» не тем местом. Витинья справа навесил на Рамуша, который пробил выше. Нуну Мендеш поразил правую штангу. Хуммельс успел сфолить на Дембеле до штрафной площадки – поэтому не пенальти.

Ещё две перекладины были у хозяев – усилиями Мбаппе и Витиньи. Отчаянный навал не помог парижанам. Дортмундская «Боруссия» вышла в финал ЛЧ впервые за одиннадцать лет. А у Мбаппе, похоже, есть только один способ выиграть Лигу чемпионов. Перейти в мадридский «Реал».

Кирилл Иванцов