Хуммельс не забивал за «Боруссию» в Лиге чемпионов 11 лет

Вечером вторника Матс Хуммельс, опытнейший 35-летний защитник дортмундской «Боруссии» поразил ворота «ПСЖ». Это произошло в начале второго тайма ответного матча полуфинала Лиги чемпионов после подачи с углового – 1:0.

Любопытно, что последний свой гол в Лиге чемпионов за «Боруссию» Хуммельс забивал 11 лет назад, отмечает Opta Sports. Это случилось в игре «шмелей» против донецкого «Шахтёра» 13 февраля 2013 года. На поле вместе с Хуммельсом тогда играли такие одноклубники как Роберт Левандовски, Марио Гетце, Себастьян Кель и Фелипе Сантана.

Ранее Хуммельс стал самым возрастным немцем с голом в плей-офф Лиги чемпионов.