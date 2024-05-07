Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф Лиги чемпионов

Вечером вторника в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сошлись в Париже местный «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Матс Хуммельс, опытный защитник «шмелей» открыл счёт матча в начале второго тайма – 1:0.

Как сообщает Opta Sports, Хуммельс благодаря своему голу стал самым возрастным немцем, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов. Забил он свой мяч в возрасте 35 лет и 143 дней.

Матс, помимо этого, стал третьим по возрасту игроком с голом в полуфинале Лиги чемпионов. Опередили его бывший валлийский полузащитник «МЮ» Райан Гиггз (37 лет и 148 дней) и Эдин Джеко (37 лет 54 дней), бывший форвард миланского «Интера»

Текстовая трансляция поединка «ПСЖ» - «Боруссия» идёт на нашем портале. Дортмундцы по-прежнему ведут.