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Анчелотти примет Тухеля: Ожидаемые составы «Реала» и «Баварии» на ответный полуфинал Лиги чемпионов

08 Мая 2024 • 09:30 Комментировать
Реал Мадрид
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Бавария
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Через 11 ч. 59 мин.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет в столице Испании с мюнхенской «Баварией». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Тчуамени, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Лаймер, Горецка, Сане, Мусиала, Мюллер, Кейн.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль отбыл одноматчевую лигочемпионскую дисквалификацию и вполне может появиться в стартовом составе.

Место в воротах «сливочных» займёт не восстановившийся от травмы Тибо Куртуа, а Андрей Лунин. Это сказал Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Кингсли Коман травмирован у «Баварии», а также Рафаэл Геррейру. Томас Тухель пояснил, что Маттейс де Лигт готов сыграть и наверняка выйдет в основе вместе с Эриком Дайером в центре обороны.

Матч между «Реалом» и «Баварией» на «Сантьяго Бернабеу» начнётся сегодня, 8 мая, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь. В первой игре в Мюнхене была ничья 2:2.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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