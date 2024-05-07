Терзич выпустил Ройса на 56-й минуте матча с «ПСЖ»

В матче «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» на поле появился Марко Ройс. Эдин Терзич выпустил опытного немца на 56-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу дортмундского клуба. Сменил Марко Карима Адейеми, у которого не самое оптимальное состояние здоровья.

Напомним, что в начале второго тайма «Боруссия» внезапно повела – подачу с углового флажка без сопротивления Лукаса Бералдо замкнул Матс Хуммельс, теперь гости минимально ведут, а «ПСЖ» для победы необходимо забивать три гола.

Ранее стало известно о том, что Ройс точно покинет «Боруссию» по окончании текущего сезона.

Текстовую трансляцию ответной полуфинальной битвы парижан и дортмундцев ведёт наш портал.