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Хуммельс забил в ворота «ПСЖ», «Боруссия» повела в ответной игре

07 Мая 2024 • 23:11 Комментировать
ПСЖ
0:1
Боруссия Д
окончен

Матс Хуммельс, опытнейший защитник дортмундской «Боруссии» открыл счёт в ответной игре «ПСЖ» против в «шмелей» на стадии полуфинала Лиги чемпионов. Немец замкнул навес с углового флажка точным ударом головой – без шансов для Джанлуиджи Доннаруммы и Лукаса Беральдо, из-под которого Хуммельс и забил.

Теперь «ПСЖ» будет очень трудно исправить ситуацию, ведь для перевода матча в овертайм хозяевам поля необходимо будет забивать дважды. Тем не менее, у хозяев в распоряжении ещё более получаса основного времени второго тайма.

Текстовая трансляция матча парижан и дортмундцев – у нас на портале.

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