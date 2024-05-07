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Лига чемпионов

«ПСЖ» и «Боруссия» в первом тайме голов не забили

07 Мая 2024 • 22:54 Комментировать
ПСЖ
0:1
Боруссия Д
1 1.47 X 4.80 2 6.60
2-й тайм

В эти минуты проходит ответный матч стадии полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». За первые 45 с лишним минут встречи командам не удалось друг другу забить, хотя у обоих коллективов имелись моменты, чтобы это сделать – где-то парижанам не хватало сантиметров точности, а где-то блестяще себя проявил на последнем рубеже голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, что по сумме двух встреч благодаря домашней победе на прошлой неделе пока что впереди идёт «Боруссия». Следить за ходом вечернего матча на арене «Парк де Пренс» можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал. Впереди захватывающий по своему накалу второй тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ

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ПСЖ БОРУССИЯ Д
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