Тухель рассказал, что его удивило в Кейне

Наставник «Баварии» Томас Тухель рассказал, что его удивило в форварде команды Гарри Кейне.

«Удивило то, сколько капучино он пьёт в течение дня. Каждый раз, когда я захожу на кухню, он там. Сейчас я начал делать это сам. Посмотрите на него, он выглядит здоровым и в хорошей форме», — приводит слова немецкого специалиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне английский нападающий провёл за мюнхенцев 44 встречи во всех турнирах, в которых забил 44 раза.

Завтра, 8 мая, «Бавария» отправится в гости к мадридскому «Реалу» в рамках ответного матча в полуфинале Лиги чемпионов.