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Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов

07 Мая 2024 • 22:46 Комментировать (2)

На страницах портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. В топ-3 за последнюю неделю изменений не произошло: главным фаворитом на престижную награду остаётся Джуд Беллингем из «Реала», вторым идёт Килиан Мбаппе из «ПСЖ», а тройку замыкает Гарри Кейн из «Баварии».

Дальше в топ-10 идут Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Флориан Вирц, Эрлинг Холанн, Родри, Тони Кроос и Букайо Сака.

Лионель Месси, который выигрывал «Золотой мяч» восемь раз в карьере, поднялся с 20-го места на 16-е. То есть шансы аргентинца на награду выросли, считают эксперты.

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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
07 Мая 2024 в 23:12
Вот смехота)) дворовая лига оказывается в фаворе))
Барсафобия
07 Мая 2024 в 22:56
крооос!
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