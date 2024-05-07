Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов

На страницах портала Goal была опубликована новая версия рейтинга фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. В топ-3 за последнюю неделю изменений не произошло: главным фаворитом на престижную награду остаётся Джуд Беллингем из «Реала», вторым идёт Килиан Мбаппе из «ПСЖ», а тройку замыкает Гарри Кейн из «Баварии».

Дальше в топ-10 идут Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Флориан Вирц, Эрлинг Холанн, Родри, Тони Кроос и Букайо Сака.

Лионель Месси, который выигрывал «Золотой мяч» восемь раз в карьере, поднялся с 20-го места на 16-е. То есть шансы аргентинца на награду выросли, считают эксперты.