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Лига чемпионов

«ПСЖ» играет самым молодым составом в истории полуфиналов Лиги чемпионов за 15 лет

07 Мая 2024 • 22:36 Комментировать
ПСЖ
0:0
Боруссия Д
1 1.47 X 4.80 2 6.60
1-й тайм

Вечером среды друг с другом в ответном матче стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Opta Sports, парижане выпустили на поле самый молодой состав в полуфинальном матче за 15 лет турнира. Средний возраст игроков «ПСЖ» составляет сейчас 24 года и 157 дня. Это самый молодой состав с 2009 года, когда за лондонский «Арсенал» играли футболисты со средним возрастом в 24 года и 26 дней. В том составе «канониров» были такие игроки как Самир Насри, Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт.

Текстовая трансляция игры «ПСЖ» и «Боруссии» проходит на нашем портале. После первого получаса матча счёт на «Парк де Пренс» не открыт, минимально по сумме двух встреч ведут дортмундцы.

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ПСЖ БОРУССИЯ Д
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