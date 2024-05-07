Тухель: «Нам важно соединиться со своим внутренним ребёнком»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

«У нас был дополнительный день на подготовку, и мы использовали его максимально эффективно. Одна из тем заключалась в том, что мы должны получать удовольствие от таких дней. Нам важно соединиться со своим внутренним ребёнком и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в подобных играх. Это поможет нам отдать все силы завтра», - сказал Тухель журналистам.

Матч «Реал» - «Бавария» стартует 8 мая в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

В первом матче «Бавария» и «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2.