Тухель дал понять, что Ким и Упамекано не начнут матч с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Специалист дал понять, что Ким Ми Джэ и Дайо Упамекано не выйдут в центре обороны с первых минут.

Стоит напомнить, что Ким столкнулся с критикой после двух ошибок в первом матче (ничья 2:2), после которых «Реал» забивал. Упамекано критиковали по ходу сезона ранее.