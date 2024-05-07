Тухель объяснил, почему у «Реала» чуть больше шансов на выход в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Реала».

«Вся подготовка к игре заключалась в содержании. Мы не говорили о так называемой легенде «Реала». Это один из самых сложных стадионов для победы, но добиться её не невозможно. Мы провели очень хороший первый матч, но, к сожалению, не выиграли [2:2 - прим.]. Учитывая, что «Реал» сыграет дома, их шансы чуть выше, возможно, 51 на 49 процентов.

«Реал» - один из крупнейших клубов в мире. У нас тоже большой клуб. Вот почему завтра будет отличный матч. Мы хотим выйти в финал», - сказал Тухель журналистам.