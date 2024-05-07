Нойер: «В матче с такой командой, как «Реал», всё всегда сводится к мелочам»

Мануэль Нойер, голкипер мюнхенской «Баварии», дал свой комментарий перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Напомним, в первой полуфинальной встрече команды не выявили победителя, матч в Мюнхене завершился со счётом 2:2. В среду, 8 мая, в Мадриде пройдёт ответная игра.

- Всё будет зависеть от того, в какой форме обе команды подойдут к завтрашнему поединку. В матче с такой командой, как «Реал», всё всегда сводится к мелочам. И мы, и «Реал» хороши в атаке. Мы уверены в себе и знаем, как сыграли в прошлом матче. Могли обыграть «Реал» в первом матче, значит шансы будут и во втором, - цитирует Нойера Bayern & Germany.