Дембеле, Мбаппе и Рамуш – в основе «ПСЖ» на ответный матч с «Боруссией»

Французский «ПСЖ» назвал свой состав на грядущий матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В него попали следующие игроки:

Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Рамуш.

Ранее свой состав на грядущий поединок назвал дортмундский клуб.

Напомним, что первый матч для «ПСЖ» сложился неудачно. Французы потеряли в нём ключевого защитника – это Люка Эрнандес, а также минимально проиграли, обстучав штангу ворот соперника.

Текстовую трансляцию топового матча будет проводить наш портал. Стартует он в 22:00 по московскому времени!