«Боруссия» назвала состав на битву с «ПСЖ», Фюллькруг и Санчо – в основе

Дортмундская «Боруссия» назвала свой состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ». Выглядит он следующим образом:

Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Джан (к), Забитцер, Брандт, Адейеми, Санчо, Фюллькруг.

Напомним, что в первом матче, который прошёл в Дортмунде на прошлой неделе, «Боруссия» минимально победила. Единственный гол встречи оформил форвард «шмелей» Никлас Фюллькруг, который сегодня также играет с первых минут.

Текстовую трансляцию одного из главных поединков сезона в европейском футболе проведёт наш портал. Стартовый свисток – в 22:00!