Раскрыт доход «Реала» в этом сезоне Лиги чемпионов

Стало известно, какую сумму на данный момент заработал мадридский «Реал» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как утверждает Diario AS, в текущей еврокубковой кампании «Реал» заработал 103 миллиона евро.

Напомним, подопечные Карло Анчелотти добрались уже до полуфинала Лиги чемпионов, где в первом матче не смогли на выезде обыграть мюнхенскую «Баварию» (2:2).

Ответный поединок между командами пройдет в среду, 8 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.