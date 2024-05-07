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Аллер: «После первой игры с «ПСЖ» в раздевалке не было никаких речей»

07 Мая 2024 • 17:26 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
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Через 2 ч. 43 мин.

Себастьян Аллер, форвард дортмундской «Боруссии» дал комментарий перед ответным матчем Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Командам предстоит сыграть вечером 7 мая на арене «Парк де Пренс» в Париже.

«После первой игры в раздевалке не было никаких речей. Мы просто сказали себе, что первый раунд окончен, нам нужно двигаться дальше. Мы приезжаем в Париж и знаем, чего ожидать. Мы приехали не как туристы, и единственное, что нас интересует, — это думать о том, что мы попадем в финал Лиги чемпионов», - говорит Аллер Le Parisen.

Что самое любопытное, Аллер является уроженцем Парижа.

Напомним, что в первой игре «ПСЖ» проиграл на выезде в Дортмунде, но всего лишь с минимальным счётом.

Текстовая трансляция вечернего матча будет доступна у нас на портале.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Себастьян Аллер ещё теги

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