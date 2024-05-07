Анчелотти: «В полуфиналах всегда непросто, но «Реал» мотивирован»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

— Завтра мы должны стараться изо всех сил. У нас есть шанс снова сыграть в финале. Мы знаем, что в полуфиналах всегда непросто, но мы мотивированы, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 2:2.

Ответный поединок пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 8 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.