Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Relevo, некоторые игроки мадридского клуба опасаются вылета «ПСЖ» по итогам дуэли с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Опасения футболистов вызваны тем, что Мбаппе в случае вылета «ПСЖ» может объявить о своём предстоящем переезде в Мадрид, и это затмит заключительную часть сезона «Реала», если команда обыграет «Баварию» и пройдёт в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Реал» уже стал чемпионом Испании. Теперь команда Карло Анчелотти сосредоточена на Лиге чемпионов.

Назван игровой номер Мбаппе в «Реале»

Стало известно, от чего зависит дата объявления трансфера Мбаппе в «Реал»