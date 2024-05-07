Прогноз на матч «Реал» - «Бавария» от Гасилина

В ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле встретится с мюнхенской «Баварией». Прогнозом на эту встречу поделился бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин.

«Бавария» по всем параметрам хуже. Давайте поверим в логичный исход победы «сливочных» и голевой потенциал команд. В гол «Баварии» верить надо и в то, что «Реал» пройдет дальше. Делаю ставку на победу «Реала» и ТБ 2,5 гола», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Матч «Реала» и «Баварии» состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче команды расписали ничью со счетом 2:2.