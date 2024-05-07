Генич спрогнозировал, как завершится матч «Реал» - «Бавария»

«Верю в магию «Сантьяго Бернабеу», в спокойствие Анчелотти и верю, что «Реал» в основное время не проиграет. Мне нравится вариант 1Х и ТМ (4,5). Не думаю, что игра будет результативной», - приводит слова Константина «РБ Спорт».