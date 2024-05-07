Генич спрогнозировал, как завершится матч «Реал» - «Бавария»

В ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.
«Верю в магию «Сантьяго Бернабеу», в спокойствие Анчелотти и верю, что «Реал» в основное время не проиграет. Мне нравится вариант 1Х и ТМ (4,5). Не думаю, что игра будет результативной», - приводит слова Константина «РБ Спорт».
Ответная встреча пройдет на стадионе в Мадриде завтра, 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча в Мюнхене завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
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