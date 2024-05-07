Эдуард Мор предложил три прогноза на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался об ответном матче «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» должен быть максимально свежий. «Боруссия» играла в Бундеслиге. «ПСЖ» является фаворитом в матче, забьет много голов и победит. Мои ставки - проход «ПСЖ», тотал Парижа больше 2,5 мяча и Мбаппе забьет», - передает слова Эударда «РБ Спорт».

Ответный матч пройдет в Париже сегодня, 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом поединке, состоявшемся на стадионе в Дортмунде, «Боруссия» победила со счетом 1:0.