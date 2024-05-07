Гасилин рассказал, как сыграют «ПСЖ» и «Боруссия»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от ответной встречи «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«В Париже уже была игра в этой ЛЧ между этими командами. Парижане тогда доминировали и закономерно выиграли (2:0). Думаю, такой же результат мы увидим в этом матче», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».
«ПСЖ» примет «Боруссию» на домашнем стадионе сегодня, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что первом матче немецкий клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.
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