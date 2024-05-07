Андронов выбрал ставку на матч «ПСЖ» и «Боруссии»

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет против «ПСЖ». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.
«Выберу ставку на Дортмунд с форой (+1). Мне не кажется, что Дортмунд проиграет больше чем в 1 мяч. Хотя они умеют проигрывать, но в данном случае будет другой настрой», - передает слова комментатора «РБ Спорт».
Ответная встреча «ПСЖ» и «Боруссии» состоится на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первом матче «шмели» победили французов со счетом 1:0.
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