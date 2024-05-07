Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Андронов выбрал ставку на матч «ПСЖ» и «Боруссии»

07 Мая 2024 • 11:54 Комментировать

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет против «ПСЖ». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Выберу ставку на Дортмунд с форой (+1). Мне не кажется, что Дортмунд проиграет больше чем в 1 мяч. Хотя они умеют проигрывать, но в данном случае будет другой настрой», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Ответная встреча «ПСЖ» и «Боруссии» состоится на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первом матче «шмели» победили французов со счетом 1:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Алексей Андронов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.05.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
1.50 4.90 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
12:49 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Реал» - «Бавария» от Гасилина 1
12:40 · Лига чемпионов
Генич спрогнозировал, как завершится матч «Реал» - «Бавария»
12:16 · Лига чемпионов
Эдуард Мор предложил три прогноза на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
12:00 · Лига чемпионов
Гасилин рассказал, как сыграют «ПСЖ» и «Боруссия»
11:54 · Лига чемпионов
Андронов выбрал ставку на матч «ПСЖ» и «Боруссии»
11:47 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
03:44 · Лига чемпионов
Беллингем: «Ты обязан выигрывать Лигу чемпионов, будучи игроком «Реала»
01:28 · Лига чемпионов
Румменигге оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Реалом»
06 Мая
21:10 · Лига чемпионов
Мюллер рассказал, чем его очаровывает «Сантьяго Бернабеу»
20:48 · Лига чемпионов
Мюллер рассказал, от чего будет зависеть результат матча с «Реалом»
19:35 · Лига чемпионов
Хуммельс рассказал, как нужно играть против Мбаппе
19:14 · Лига чемпионов
Терзич: «Хотим выйти в финал Лиги чемпионов»
18:43 · Лига чемпионов
Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире 4
18:26 · Лига чемпионов
Энрике рассказал, чего ждёт от Мбаппе
18:01 · Лига чемпионов
​Назван фаворит матча «Реал» Мадрид – «Бавария» 1
Все новости
Рекомендуем