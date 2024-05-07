Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями об ответном матче ½ финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».
«У Мбаппе есть большое желание перед уходом из «ПСЖ» выиграть ЛЧ. Я поставлю на победу «ПСЖ» через тотал больше 2,5. Но не исключаю, что дойдут до дополнительного времени. На контратаках «Боруссия» опасна», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Ответный поединок между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится сегодня, 7 мая, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче дортмундский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.
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