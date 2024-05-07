Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

«У Мбаппе есть большое желание перед уходом из «ПСЖ» выиграть ЛЧ. Я поставлю на победу «ПСЖ» через тотал больше 2,5. Но не исключаю, что дойдут до дополнительного времени. На контратаках «Боруссия» опасна», - передает слова эксперта «РБ Спорт».