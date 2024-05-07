«ПСЖ» дома все-таки обыграет «Боруссию». Хотя первый матч был хороший, уйма моментов с каждой стороны. У парижан было много возможностей забить, но «Боруссии» повезло.

«Реал» и «Бавария» – очень равные команды. Думаю, до пенальти запросто может дойти. Но думаю, что победитель турнира выйдет как раз из пары мадридцев и мюнхенцев», – сказал Тарханов.