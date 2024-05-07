Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от полуфинальных матчей в Лиге чемпионов УЕФА.
«ПСЖ» дома все-таки обыграет «Боруссию». Хотя первый матч был хороший, уйма моментов с каждой стороны. У парижан было много возможностей забить, но «Боруссии» повезло.
«Реал» и «Бавария» – очень равные команды. Думаю, до пенальти запросто может дойти. Но думаю, что победитель турнира выйдет как раз из пары мадридцев и мюнхенцев», – сказал Тарханов.
В первом матче «Боруссия» победила «ПСЖ» со счетом 1:0, а «Бавария» и «Реал» сыграли вничью – 2:2.
Бан пользователя