Беллингем: «Ты обязан выигрывать Лигу чемпионов, будучи игроком «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем надеется помочь команде в очередной раз выиграть Лигу чемпионов.

В текущем сезоне «королевский клуб» может стать победителем самого престижного еврокубка в 15-й раз в истории. В среду «сливочные» примут в родных стенах «Баварию» в ответном полуфинальном поединке. Первая встреча завершилась со счётом 2:2.

«Какой трофей я особенно хотел бы выиграть? Наверное, Лигу чемпионов. Будучи игроком «Реала», ты должен выигрывать Лигу чемпионов, это само собой разумеется», – цитирует Madrid Xtra Беллингема, проводящего свой дебютный сезон в составе мадридского гранда.