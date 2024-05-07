Румменигге оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Реалом»

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

На прошлой неделе команды не выявили победителя в Мюнхене – 2:2. Судьба путёвки в финал решится в среду на домашнем поле «сливочных».

«На «Бернабеу» трудно «выжить», но это возможно. «РБ Лейпциг» доказал это в 1/8 финала, также мой друг Пеп Гвардиола недавно продемонстрировал, что «Реалу» можно создать проблемы на его поле», – приводит Madrid Zone слова Румменигге.

Напомним, что «Реал» одолел «Манчестер Сити» в 1/4 финала благодаря победе в серии пенальти. В 1/8 финала коллектив Карло Анчелотти не смог обыграть «РБ Лейпциг» на родном «Сантьяго Бернабеу» (1:1), но прошёл дальше благодаря успеху в выездной первой встрече (1:0).