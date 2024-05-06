Мюллер рассказал, чем его очаровывает «Сантьяго Бернабеу»

В среду вечером «Реал» и «Бавария» проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Для Томаса Мюллера это будет уже шестой матч в карьере на «Сантьяго Бернабеу». Опытный футболист высказался об этом стадионе.

«Мне не терпится его увидеть, стадион только недавно отреставрировали. Что меня больше всего очаровывает в «Бернабеу», так это то, что он находится прямо в центре города. Ты находишься в каком-то районе, проходишь квартал и вдруг видишь стадион на 80 тысяч мест. Футбол действительно важен в Мадриде», - сказал Мюллер пресс-службе «Баварии».

Отметим, что в первом полуфинальном матче «Бавария» и «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2.