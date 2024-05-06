Мюллер рассказал, от чего будет зависеть результат матча с «Реалом»

Опытный нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий по поводу предстоящего матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Это будет равная игра, игра на острие ножа. Многое в футболе сводится к реализации. В матче против «Штутгарта» (поражение 1:3 – прим.) у нас было два больших шанса при счёте 1:1. Если вы реализовываете моменты, вы выигрываете. Если нет, вы проигрываете. Иногда речь идёт о миллиметрах», - сказал Мюллер клубной пресс-службе «Баварии».

Матч «Реал» - «Бавария» пройдёт в среду, 8 мая. В первой игре команды не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2.