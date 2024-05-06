Хуммельс рассказал, как нужно играть против Мбаппе

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммель поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Напомним, во вторник пройдёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией», стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первой игре дортмундский клуб победил со счётом 1:0,

- Против него можно защищаться только всей командой. С его высокой скоростью ему невозможно противостоять в одиночку, - приводит слова Хуммельса пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.