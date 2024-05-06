Терзич: «Хотим выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич выступил на пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Напомним, ответная полуфинальная встреча между этими командами пройдёт во вторник в Париже, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первой игре дортмундцы на своём поле одержали победу с минимальным счётом 1:0.

- Мы должны все сделать в соответствии с планом и генеральной идеей. «ПСЖ», наверняка, сыграет сильнее, чем в первом матче. Мы хотим добыть путевку в финал. Будем решать эту задачу сообща, - цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.