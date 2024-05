Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших тренеров в мире. На первом месте расположился рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в своей карьере выиграл множество больших трофеев.

На второй позиции находится Юрген Клопп. Сейчас немец тренирует «Ливерпуль», но по завершению сезона он уходит из клуба после девяти лет работы.

Топ-3 замыкает Хаби Алонсо, под руководством которого «Байер» проводит невероятный сезон. Леверкузенцы стали чемпионами Германии впервые в истории.

Дальше в топ-10 идут Карло Анчелотти, Унаи Эмери, Микель Артета, Симоне Индзаги, Луис Энрике, Диего Симеоне и Юлиан Нагельсманн.