Энрике рассказал, чего ждёт от Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался о задачах Килиана Мбаппе на поле.

«Я не хочу, чтобы нападающий бежал за мячом в центр поля. Я хочу, чтобы нападающий касался мяча в критических зонах, а это сложно. Я знаю, что вы любите поговорить о Килиане. Очевидно, наши соперники не собираются оставлять его свободным в зоне отметки пенальти, но они могут позволить ему играть с мячом в центре поля. Я хочу, чтобы он касался мяча там, где он опасен», - сказал Энрике журналистам.

Матч «ПСЖ» - «Боруссия» пройдёт во вторник, 7 мая. В первой игре парижане проиграли со счётом 0:1.