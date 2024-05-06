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​Назван фаворит матча «Реал» Мадрид – «Бавария»

06 Мая 2024 • 18:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
1 1.85 X 3.85 2 4.05
08.05 22:00

Мадридский «Реал» примет на своём поле «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 8 мая 2024 года. Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:2.

По мнению экспертов букмекерских контор мадридский «Реал» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 51,6%, а вот победа «Баварии» возможна с вероятностью примерно в 23,6%. Ничейный исход – около 24,8%.

В финал Лиги чемпионов по мнению экспертов выйдет, скорее всего, «Реал» – вероятность около 65,5%, а вот проход «Баварии» оценён примерно в 34,5%.

Прямую трансляцию матча «Реал» Мадрид – «Бавария» вы сможете найти на нашем портале. Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени.


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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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