​Назван фаворит матча «Реал» Мадрид – «Бавария»

Мадридский «Реал» примет на своём поле «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 8 мая 2024 года. Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:2.

По мнению экспертов букмекерских контор мадридский «Реал» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 51,6%, а вот победа «Баварии» возможна с вероятностью примерно в 23,6%. Ничейный исход – около 24,8%.

В финал Лиги чемпионов по мнению экспертов выйдет, скорее всего, «Реал» – вероятность около 65,5%, а вот проход «Баварии» оценён примерно в 34,5%.

Прямую трансляцию матча «Реал» Мадрид – «Бавария» вы сможете найти на нашем портале. Поединок начнётся в 22:00 по московскому времени.