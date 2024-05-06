Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Президент «ПСЖ»: В матче с «Боруссией» мы будем представлять всю Францию

06 Мая 2024 • 14:21 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
1 1.45 X 4.70 2 6.40
07.05 22:00

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— Завтра мы будем представлять не только «ПСЖ», но и всю Францию, а также всех наших болельщиков по всему миру, — приводит слова аль-Хелаифи BeFootball.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл на выезде «Боруссии» с минимальным счетом 0:1.

Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Мая
14:57
Энрике – о матче с «Боруссией»: «Мы победим»
14:21
Президент «ПСЖ»: В матче с «Боруссией» мы будем представлять всю Францию
11:39
​Эксперты оценили шансы «ПСЖ» оказаться в финале Лиги чемпионов
05 Мая
14:15
Назначен судья на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
04 Мая
22:49
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд Лиги чемпионов – 7 мая 2024
03 Мая
04:55
«Подготовьтесь хорошо»: Дембеле дал совет Аллеру на ответный матч «ПСЖ» с «Боруссией»
04:18
Аль-Хелаифи не стал произносить речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»
02 Мая
22:39
«Мы сделаем это для тебя»: Маркиньос поддержал Эрнандеса, получившего тяжёлую травму
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов «Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
15:32 · Франция. Лига 1
Маркиньос: «Энрике никогда не фальшивит со своими игроками»
14:57 · Германия. Бундеслига
Энрике – о матче с «Боруссией»: «Мы победим»
14:21 · Лига чемпионов
Президент «ПСЖ»: В матче с «Боруссией» мы будем представлять всю Францию
13:42 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал сильные стороны «Реала»
11:39 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы «ПСЖ» оказаться в финале Лиги чемпионов
10:49 · Германия. Бундеслига
Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»
07:22 · Лига чемпионов
Мбаппе высказался перед ответным полуфиналом с «Боруссией» 1
05 Мая
23:03 · Лига чемпионов
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов 2
14:15 · Лига чемпионов
Назначен судья на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
01:39 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении: «Для нас слишком важен матч с «Реалом»
04 Мая
21:56 · Лига чемпионов
Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов
21:03 · Лига чемпионов
Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях
20:48 · Лига чемпионов
Анчелотти – о матче с «Баварией»: «Реал» покажет себя с лучшей стороны»
08:10 · Испания. Ла Лига
Начо решил уйти из «Реала» из-за решения Анчелотти 10
07:19 · Испания. Ла Лига
Ривалдо назвал претендента на «Золотой мяч» из «Реала»
Все новости
Рекомендуем