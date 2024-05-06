Президент «ПСЖ»: В матче с «Боруссией» мы будем представлять всю Францию

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— Завтра мы будем представлять не только «ПСЖ», но и всю Францию, а также всех наших болельщиков по всему миру, — приводит слова аль-Хелаифи BeFootball.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл на выезде «Боруссии» с минимальным счетом 0:1.

Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.