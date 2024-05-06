​Эксперты оценили шансы «ПСЖ» оказаться в финале Лиги чемпионов

Эксперты букмекерских контор оценили возможный исход предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет на своём поле дортмундскую «Боруссию». Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» с минимальным счётом 1:0.

По мнению экспертов футболисты «ПСЖ» одержат победу в матче с вероятностью в 64,9%, а вот победа «Боруссии» возможна с вероятностью в 14,6%. Ничейный исход оценён в 20,5%.

«ПСЖ» пробьётся в финал Лиги чемпионов по мнению экспертов с вероятностью в 59,5%, а вот выход «Боруссии» возможен с вероятностью в 40,5%.

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