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Мбаппе высказался перед ответным полуфиналом с «Боруссией»

06 Мая 2024 • 07:22 Комментировать (1)

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами в преддверии ответного матча с дортмундской «Боруссией» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Мы сейчас полностью спокойны. Уверен, что сможем отыграться и выйти в финал. Думаю, все будет хорошо, я усердно готовлюсь к матчу. Я готов защищать цвета «ПСЖ» и помочь клубу выйти в финал», - передает слова 25-летнего нападающего Get French Football News.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится во вторник, 7 мая, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече французский гранд потерпел поражение со счетом 0:1.

«ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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MbappeMadrid
06 Мая 2024 в 08:23
Удачи ПСЖ и Реалу на этой неделе!
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