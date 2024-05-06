Мбаппе высказался перед ответным полуфиналом с «Боруссией»

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами в преддверии ответного матча с дортмундской «Боруссией» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Мы сейчас полностью спокойны. Уверен, что сможем отыграться и выйти в финал. Думаю, все будет хорошо, я усердно готовлюсь к матчу. Я готов защищать цвета «ПСЖ» и помочь клубу выйти в финал», - передает слова 25-летнего нападающего Get French Football News.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится во вторник, 7 мая, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече французский гранд потерпел поражение со счетом 0:1.

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