«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, кто выйдет в финал Лиги чемпионов — «Бавария» или «Реал».

«Кто победит в ответном матче? «Реал», — приводит слова Зидана Madrid Xtra.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» завершился вничью – 2:2.

Ответная игра должна пройти 8 мая в Мадриде. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени.

Стоит сказать, что Зидан является одним из кандидатов на пост главного тренера «Баварии». В «Реале» французский специалист работал в периоды 2016-2018 и 2019-2021.