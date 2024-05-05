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Назначен судья на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

05 Мая 2024 • 14:15 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
1 1.50 X 4.60 2 6.10
07.05 22:00

Во вторник «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которого разыграют путёвку в финал. На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на эту игру. В поле отработает бригада Даниэле Орсато. В случае необходимости он будет получать информацию через микрофон от Массимилиано Иррати (ВАР), которому поможет Паоло Валери (АВАР). Вся бригада арбитров будет представлять Италию.

Напомним, что в первой игре «Боруссия» обыграла «ПСЖ» на своём поле со счётом 1:0. Ответный матч в Париже пройдёт во вторник, 7 мая.

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ПСЖ БОРУССИЯ Д
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