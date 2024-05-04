Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов

В следующем сезоне Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Вместо группового этапа будет единая лига с 36 участниками. На этой стадии каждая команда проведёт по восемь матчей с разными соперниками – четыре матча дома и четыре матча на выезде.

16 из 36 участников основной стадии Лиги чемпионов уже известны. Этот список выглядит так: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Жирона», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ, «Фейеноорд».

Добавим, что на следующей неделе пройдут ответные полуфиналы текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Реал» будет принимать «Баварию» (первый матч – 2:2), а «ПСЖ» - «Боруссию» (0:1).