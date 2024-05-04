Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях

Игрок обороны «Баварии» Рафаэл Геррейру получил повреждение в матче 32-го тура первенства Германии со «Штутгартом» (1:3).

Как информирует Sky Sport Deutschland, у игрока мюнхенского клуба во время встречи в Бундеслиге возникли проблемы с голеностопом. В итоге он был заменён на Леона Горетцку.

«Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Вероятно, он не сыграет с « Реалом ». Жаль», – заявил наставник мюнхенцев Томас Тухель.

Игра в полуфинале Лиги чемпионов запланирована на 8 мая в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В другой полуфинальной паре друг другу противостоят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».