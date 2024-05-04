Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях

04 Мая 2024 • 21:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
08.05 22:00

Игрок обороны «Баварии» Рафаэл Геррейру получил повреждение в матче 32-го тура первенства Германии со «Штутгартом» (1:3).

Как информирует Sky Sport Deutschland, у игрока мюнхенского клуба во время встречи в Бундеслиге возникли проблемы с голеностопом. В итоге он был заменён на Леона Горетцку.

«Он чувствует себя совсем нехорошо. Он передвигается на костылях. Вероятно, он не сыграет с «Реалом». Жаль», – заявил наставник мюнхенцев Томас Тухель.

Игра в полуфинале Лиги чемпионов запланирована на 8 мая в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В другой полуфинальной паре друг другу противостоят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лига Чемпионов Рафаэл Геррейру ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
21:03
Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях
20:48
Анчелотти – о матче с «Баварией»: «Реал» покажет себя с лучшей стороны»
03 Мая
23:55
Мюллер – о матче с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту»
01 Мая
22:12
Стало известно, когда «Бавария» может объявить о назначении Рангника
09:13
Полузащитник «Реала» Кроос: «Мы убеждены, что можем победить «Баварию» дома»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
21:03 · Лига чемпионов
Геррейру может пропустить матч с «Реалом», игрок «Баварии» передвигается на костылях
20:48 · Лига чемпионов
Анчелотти – о матче с «Баварией»: «Реал» покажет себя с лучшей стороны»
08:10 · Испания. Ла Лига
Начо решил уйти из «Реала» из-за решения Анчелотти 1
07:19 · Испания. Ла Лига
Ривалдо назвал претендента на «Золотой мяч» из «Реала»
03 Мая
23:55 · Лига чемпионов
Мюллер – о матче с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту»
18:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов»
17:05 · Лига чемпионов
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
04:55 · Лига чемпионов
«Подготовьтесь хорошо»: Дембеле дал совет Аллеру на ответный матч «ПСЖ» с «Боруссией»
04:18 · Лига чемпионов
Аль-Хелаифи не стал произносить речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»
02:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией»
02 Мая
22:39 · Франция. Лига 1
«Мы сделаем это для тебя»: Маркиньос поддержал Эрнандеса, получившего тяжёлую травму
21:08 · Франция. Лига 1
«Мой боец, мы все с тобой»: Мбаппе поддержал травмированного Эрнандеса
20:12 · Лига чемпионов
Люка Эрнандес: «Моё возвращение после травмы будет ещё более сильным, чем когда-либо»
19:11 · Лига чемпионов
Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в Дортмунде
18:39 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес порвал крестообразную связку колена официально
Все новости
Рекомендуем